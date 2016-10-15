Львовская "Энергия" не смогла выйти в элит-раунд Кубка УЕФА

Во Львове завершился групповой турнир Основного раунда Кубка УЕФА по футзалу (мини-футболу), в котором вице-чемпион Украины "Энергия" проиграла в последнем туре венгерскому "Дьеру" и не сумела попасть в Элит-раунд соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч завершился со счетом 2:3.

Венгры дважды в этом матче выходжили вперед, и дважды львовяне сравнивали результат. Ничьей команде хозяев соревнований хватило бы для попадания в двойку сильнейших команд соревнований и выхода в следующий Элит-раунд турнира.

На 9-й минуте счет сравнял Николай Грицина, а на 31-й гол забил Тарас Кузь. В составе "Дьера" дубль на счету Михала Сейдлера.Решающий эпизод в матче случился на 37-й минуте, когда точный удар нанес Жайсон - 2:3.

Таким образом, львовяне проиграли второй матч из трех на этом турнире и заняли 3-е место, уступив путевку в Элит-раунд "Дьеру" и словенскому "Марибору".

Групповой турнир Основного раунда Кубка УЕФА проходил во Львове с 12 по 15 октября.