Южненский "Химик" и львовский "Барком-Кажаны" выиграли Суперкубок Украины

В субботу в Киеве в зале НУФВСУ состоялись матчи за звание сильнейшей волейбольной команды Украины среди женщин и мужчин по итогам прошлого сезона - Суперкубка Украины, обладателями которого стали южненский "Химик" и львовский "Барком-Кажаны", сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

В женском розыгрыше Суперкубка оппонентками "Химика" были спортсменки из запорожской "Орбиты". Впрочем, составить достойную конкуренцию номинально второй клуб Украины сильнейшему так и не смог. Матч проходил с явным преимуществом представительниц Одесской области, в котором "Орбите" отводилась роль статистов. Чуть более чем за час судьба игры была решена - 3:0 (25:13, 25:11, 25:7) в пользу "Химика".

Чуть более упоорной была борьба в матче мужских команд, где "Барком-Кажаны" оспаривали титул с харьковским "Локомотивом". Многолетний лидер украинского волейбола на сей раз не смог выиграть даже одну партию, постоянно проигрывая соперникам в концовке. В итоге, тот же счет, что и в женском матче, в пользу львовян - 3:0 (25:22, 25:17, 26:24).

Суперкубок, по традиции, стал прологом к новому сезону. Чемпионат Украины сезона 2016/17 среди команд Суперлиги и у мужчин, и у женщин, начнется 21-22 октября.