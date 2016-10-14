В Харькове открыли два спортивных объектах Общества "Динамо"

16:30, 14 октября 2016
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В городе открыли легкоатлетический манеж и велотрек.

Манеж / dynamo.ua

14 октября в Харькове состоялось торжественное открытие двух реконструированных объектов ФСО «Динамо» Украины - легкоатлетического манежа и велотрека, сообщает пресс-служба ФСО "Динамо".

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр внутренних дел, председатель ФСО «Динамо» Украины Арсен Аваков, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж, вице-президент НОК Владимир Брынзак, представители ХОГА и спортивной общественности региона.

Работы по восстановлению манежа и велотрека были осуществлены в сжатые сроки. На велотреке было полностью заменено бетонное покрытие, сделан капитальный ремонт здания, в манеже – заменено освещение и коммуникации. Отныне на велотреке в течение суток могут тренироваться до 600 спортсменов.

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