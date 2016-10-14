У "Мотора" три травмированных игрока накануне матча гандбольной Лиги чемпионов против "Бешикташа"

В субботу запорожский "Мотор" проведет гостевой матч гандбольной Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа", который пропустят из-за травм три игрока основного состава украинской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Этот матч станет для "Мотора" 70-м по счёту в евротурнирах и 40-м в Лиге чемпионов. Главный тренер Николай Степанец в 20-й раз возглавит свою команду в Лиге чемпионов.

Накануне игры главный тренер "Мотора" отметил:"Травмированы Александр Шевелев, Сергей Бурка, Лев Целищев. Уже в строю Борис Пуховский. Ротация еще не та, как хотелось бы тренерскому штабу, но четверо игроков для задней линии мы уже имеем, значит есть какая-то возможность для вариаций. Будем стараться победить. Победа на выезде очень важна для борьбы за выход в плей-офф".

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Говоря о травме Виктора Киреева в игре против "Хольстебро", тренер заметил: "С 13 октября он уже готовится в основной группе.

А рассуждая о своем будущем сопернике - "Бешикташе" - заметил: "Это очень хорошая команда, у них сильные игроки. Больше половины состава - это югославская школа. Это о многом говорит. Команда не первый год участвует в Лиге чемпионов. Первый тур они выиграли, во втором проиграли "Нанту", а в третьем сыграли вничью с бухарестским "Динамо". "Бешикаташ" очень вязко играет в нападении, хорошо защищается, много играют через линию, поэтому будем стараться закрыть линейного: где-то перехватить мяч, где-то отстоять и убежать в переход. Линейный очень массивный и будет задерживаться в нападении, поэтому нужно использовать наше преимущество в переходе".

Матч "Бешикташ" - "Мотор" состоится в Стамбуле в субботу, 15 октября. Начало игры в 19.00.