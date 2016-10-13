Львовская "Энергия" проиграла словенскому "Марибору" в матче Кубка УЕФА по футзалу

Во Львове завершились матчи второго игрового дня основного раунда Кубка УЕФА по футзалу, в рамках которого "Энергия" проиграла словенскому "Марибору" со счетом 2:6.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Словенцы активно начали матч и к 13-й минуте уже вели в счете 3:0. Первые два гола в этом матче на 6-й и 9-й минутах забил Денис Тотошкович. А на 13-й минуте Матей Фидержек довел счет до крупного.

В самом начале второй 20-минутки Олег Легедзевич сократил разрыв в счете, но уже спустя 4 с половиной минуты Ален Фетич забил четвертый гол словенцев. На 28-й минуте Легедзевич забил второй гол львовской команды, но на 32-й минуте Фетич вновь довел преимущество словенцев до трех голов. А на 38-й минуте Тотошкович сделал хет-трик и установил окончательный счет матча.

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В другом матче дня венгерский "Дьер" разгромил французский "Кремлин-Бисетр Юнайтед" со счетом 10:3.

Таким образом, после двух игровых дней у "Дьора" 6 очков, "Марибора" и "Энергии" - по 3, "Кремлин-Бисетр Юнайтед" - 0.

В субботу, 15 октября, в заключительном 3-м туре состоятся матчи "Марибор" - "Кремлин-Бисетр Юнайтед", "Энергия" - "Дьер".

По регламенту турнира в Элит-раунд Кубка УЕФА выходят по две сильнейшие команды из каждой группы.