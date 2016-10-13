Еще пять российских легкоатлетов пополнили список дисквалифицированных из-за допинга
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил от соревнований пять представителей спортивной ходьбы.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал сразу пять российских легкоатлетов, сообщается на официальном сайте организации.
CAS отстранил от соревнований Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову.
Каждый из россиян дисквалифицирован сроком на четыре года. Спортсмены сдали пробы, которые оказались положительными, в центре спортивной ходьбы Саранска 2 июня 2015 года.
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Их результаты, показанные со 2 июня по 17 июля 2015 года аннулированы.
Все указанные атлеты входят в число лучших в мире, являются неоднократными призерами чемпионата и Кубка мира, а также чемпионата и Кубка Европы.