Еще пять российских легкоатлетов пополнили список дисквалифицированных из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал сразу пять российских легкоатлетов, сообщается на официальном сайте организации.

CAS отстранил от соревнований Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову.

Каждый из россиян дисквалифицирован сроком на четыре года. Спортсмены сдали пробы, которые оказались положительными, в центре спортивной ходьбы Саранска 2 июня 2015 года.

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Их результаты, показанные со 2 июня по 17 июля 2015 года аннулированы.

Все указанные атлеты входят в число лучших в мире, являются неоднократными призерами чемпионата и Кубка мира, а также чемпионата и Кубка Европы.