Усэйну Болту установят памятник на родине

Руководство Ямайки приняло решение в ближайшие два года увековечить своих звезд спорта, ставших национальными героями после минувших Игр в Рио, сообщает SportArena со ссылкой на NBC Sports.

Статуи четырех спортсменов будут установлены в парке возле Национального стадиона в Кингстоне. Речь идет о 9-кратном олимпийском чемпионе Усэйне Болте, а также его партнерам по сборной — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Веронике Кэмпбелл-Браун и Асафе Пауэлле.

Стоит отметить, что спортсмены встанут в один ряд с еще одной национальной гордостью — в парке давно установлена статуя легенде регги Бобу Марли.

На минувшей Олимпиаде в Рио Болт завоевал три золота — в забегах на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

Всего на Играх Ямайка завоевала 11 наград — 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые, заняв 16-е место в медальном зачете.