Львовская "Энергия" выиграла стартовый матч основного раунда Кубка УЕФА по футзалу

Во Львове завершился первый день турнира основного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу (футзалу), в рамках которого "Энергия" принимала французский "Кремлин-Бисетр Юнайтед" и обыграла соперника со счетом 4:1, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:1, но одержали волевую и крупную победу.

Команды весьма острожно начали матча, а в середине первого тайма, на 12-й минуте, французы неожиданно открыли счет. Точным ударом отличился Сид Бельхаи. Впрочем, уже спустя 4 минуты, хозяева площадки ответили "дуплетом". На 16-й минуте Були Ба "отличился" автоголом и сравнял счет за львовян, а спустя 36 секунд Роман Кордоба вывел "Энергию" вперед - 2:1.

Во втором тайме хозяева площадки только увеличивали свое превосходство, доведя его до крупного. На 27-й минуте Тарас Кузь забил третий гол "Энергии", а на 38-й Олег Легедзевич установил окончательный счет матча.

Ранее сегодня в первом матче дня львовского мини-турнира венгерский "Дьер" обыграл словенский "Марибор" со счетом 4:0.

Завтра, 13 октября, состоятся матчи "Кремлин-Бисетр Юнайтед" - "Дьер", "Энергия" - "Марибор", а в субботу, 15 октября, "Марибор" - "Кремлин-Бисетр Юнайтед", "Энергия" - "Дьер".

По регламенту турнира в Элит-раунд Кубка УЕФА выходят по две сильнейшие команды из каждой группы.