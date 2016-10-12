Матч гандбольного чемпионата Украины может быть признан договорным

В офис Федерации гандбола Украины (ФГУ) пришло письмо от компании FederBet, где сообщается о том, что на матч чемпионата женской Суперлиги "Днепрянка" (Херсон) - "Эконом-Универ" (Тернополь) в букмекерской конторе была сделана явно завышенная ставка. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.

В связи с этим букмекеры подозревают, что матч, который состоялся 24 сентября и завершился победой "Днепрянки" со счетом 40:16, мог быть договорным. Ставка была сделана на определенный результат в разнице забитых и пропущенных мячей.

Президиум ФГУ в специальном постановлении поручил рабочей группе провести служебную проверку по данному матчу, по результатам которой "принять соответствующее решение".

Отметим, что в женской гандбольной Суперлиге сезона 2016/17 принимает участие шесть команд. После трех спаренных туров "Днепрянка" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, а "Эконом-Универ" - четвертое.