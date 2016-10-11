НОК Италии отозвал кандидатуру страны на проведение Игр-2024

После отказа Рима от проведения Олимпиады-2024, сегодня Национальный олимпийский комитет Италии официально отозвал кандидатуру страны на проведение Игр, сообщает Reurers со ссылкой на президента НОК Италии Джованни Малаго.

«Сегодня я написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором мы отозвали нашу заявку», - написал Малаго. После отказа мэра никаких дополнительных шагов предприниматься не будет, поскольку «Италия утратила авторитет и не вызывает доверия», добавил президент НОК Италии.

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21 сентября новоизбранная мэр Рима Вирджиния Раджи объявила, что столица Италии отказывается претендовать на проведение Игр-2024. Вскоре это решение было ратифицировано на заседании городского совета.

Город-организатор летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года будет объявлен на Конгрессе МОК 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу). На право проведения Игр претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.