Килипко и Касьянов признаны лучшими легкоатлетами сентября в Украине

Прыгун с шестом Марина Килипко и многоборец Алексей Касьянов признаны лучшими легкоатлетами Украины в сентябре, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин лучшим признан Алексей Касьянов, который победил на соревнованиях по многоборью «Декастар» во Франции с суммой в десятиборье 8077 очков. У женщин вне конкуренции была Марина Килипко, которая победила на соревнованиях в Италии с новым рекордом Украины в прыжках с шестом – 4 м 65 см.

Читайте такжеУкраинец Касьянов завоевал серебро в многоборье чемпионата мира по легкой атлетике

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.