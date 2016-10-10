Украинка Зевина выиграла три медали на этапе Кубке мира по плаванию в Катаре
12:02, 10 октября 2016Другое
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На счету 22-летней киевлянки одна золотая и две серебряные медали.
Зевина выиграла три медали на этапе Кубка мира / xsport.ua
Украинка Дарья Зевина выиграла три медали на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе, который проходил 8-9 октября.
Все медали 22-летняя киевлянка завоевала в плавании на спине, конкурируя с венгерской трехкратной олимпийской чемпионкой Катинкой Хоссу.
На дистанции в 200 метров Зевина завоевала золото, показав время 2:01.25. Однако на дистанциях в 50 метров и 100 метров украинка уступила первое место Хоссу, ограничившись серебряными медалями.
Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет 21-22 октября в Сингапуре.
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