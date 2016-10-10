Запорожский "Мотор" добыл первую победу в сезоне гандбольной Лиги чемпионов

Запорожский "Мотор" победил датский "Хольстебро" в 3-м туре группового турнира гандбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 34:28.

Самыми результативными игроками в составе "Мотора" стали литовец Айденас Малашинскас (7 голов), а также россияне Глеб Калараш (6) и Игорь Сорока (5).

Первую половину матча запорожская команда выиграла со счетом 19:10, но после перерыва гости едва не сократили отставание, сделав счет 24:21. Однако к концу матча "Мотору" удалось вновь увеличить отрыв, в результате чего игра завершилась с шестиочковой разницей в счете.

Таким образом, "Мотор" завоевал свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и теперь занимает третье место в своей группе, имея поровну очков с турецким "Бешикташем". На двух первых проходных местах находятся французский "Нант" и румынское "Динамо".