Известная украинская фехтовальщица Харлан перенесла операцию

Украинская саблистка Ольга Харлан, выигравшая серебряную и бронзовую медали Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро, перенесла операцию. Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама спортсменка.

"Вы уже знаете, что мне сделали небольшую операцию на плече. Спешу всех успокоить – со мной все хорошо. Плечо меня беспокоило давно и операцию нужно было сделать для того, чтобы тренироваться и выступать на максимуме. Сейчас мне предстоит период реабилитации. Уверена, с вашей поддержкой я восстановлюсь быстро", – написала Харлан, прикрепив к тексту снимок из больницы.

Напомним, Ольга Харлан является одной из самых успешных спортсменок в Украине. 26-летняя фехтовальщица трижды участвовала в Олимпийских играх и каждый раз возвращалась с медалями, в том числе золотой в Пекине-2008.