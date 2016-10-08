Экс-лучший теннисист Украины Долгополов объявил о досрочном завершении сезона

Украинский теннисист Александр Долгополов в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы спины. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Привет всем моим фанатам и просто любителям тенниса. К сожалению, вынужден объявить, что сезон 2016 для меня окончен в связи с травмой спины. Мы с командой активно работаем над восстановлением и надеемся вернуться сильными и здоровыми в 2017-м. Так что скоро увидимся, не скучайте", — написал Долгополов.

Напомним, последние несколько лет 27-летний Долгополов занимал наивысшее среди всех украинцев место в рейтинге ATP, а в январе 2012-го года добился своего лучшего показателя, став 13-й ракеткой мира.

В нынешнем сезоне он входил в Топ-30 рейтинга, но в конце лета потерял более 20 позиций и отдал статус лучшего теннисиста Украины Илье Марченко. На данный момент Долгополов занимает 59-ю строчку таблицы ATP.