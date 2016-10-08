Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира в Пекине

В Пекине завершился полуфинальный матч теннисного турнира WTA China Open, в котором украинка Элина Свитолина уступила польской спортсменке Агнешке Радванской, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:7, 3:6.

Первая партия прошла в достаточно равной борьбе, но в дополнительном гейме, на тай-брейке, украинка все же уступила - 6:7 (3:7). Во второй партии Радванська сумела сделать лишний брейк в самом начале и уверенно довела партию и матч до победы - 3:6.

Как сообщал УНИАН, по ходу турнира в Пеикне украинка Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира на данный момент согласно рейтингу WTA Анжелик Кербер из Германии.

В финале Радваньска сыграет с Йоханной Контой из Великобритании.