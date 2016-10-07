Украинка Костевич завоевала бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

В Болонье (Италия) завершились соревнования финала Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, где бронзовую награду завоевала украинка Елена Костевич, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка набрала 30 очков, опередив в предпоследнем раунде немку Монику Карш. Тем не менее, этот результат не позволил Костевич выйти в финал. В перестрелке за 2-3 места и выход в финал украинка уступила Ким из Южной Кореи - 2:4.

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Победу в соревнованиях одержала Анна Коракаки из Греции (39 баллов), которая оказалась сильнее Ким (32).

Как сообщал УНИАН, финал КМ проходит в Болонье с 4 по 16 октября.