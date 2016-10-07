Украинка Костевич завоевала бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе
18:08, 07 октября 2016Другое
320
Наша спортсменка завоевала награду в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Костевич проиграла в перестрелке в борьбе за 2-3 место / issf-sports.org
В Болонье (Италия) завершились соревнования финала Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, где бронзовую награду завоевала украинка Елена Костевич, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка набрала 30 очков, опередив в предпоследнем раунде немку Монику Карш. Тем не менее, этот результат не позволил Костевич выйти в финал. В перестрелке за 2-3 места и выход в финал украинка уступила Ким из Южной Кореи - 2:4.
Читайте такжеУкраинка Костевич победила на этапе Кубка мира по стрельбе в Баку
Победу в соревнованиях одержала Анна Коракаки из Греции (39 баллов), которая оказалась сильнее Ким (32).
Как сообщал УНИАН, финал КМ проходит в Болонье с 4 по 16 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter