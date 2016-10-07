Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине

В Пекине завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира WTA China Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Дарью Гаврилову из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:1.

Соперницы на равных провели первый сет, где украинка сумела доказать свое превосходство над соперницей только на тай-брейке (7:3). Во второй партии превосходство Свитолиной было явным.

Матч продолжался 1 час 45 минут.

Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина обыграла в 1/8 финала турнира сильнейшую теннисистку мира на данный момент согласно рейтингу WTA Анжелик Кербер из Германии со счетом 6:4, 7:5.