Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине
16:03, 07 октября 2016Другое
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Украинка в четвертьфинале оказалась сильнее Дарьи Гавриловой из Австралии.
Свитолина выиграла у Гавриловой в четвертьфинале турнира в Китае / Reuters
В Пекине завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира WTA China Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Дарью Гаврилову из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 7:6, 6:1.
Соперницы на равных провели первый сет, где украинка сумела доказать свое превосходство над соперницей только на тай-брейке (7:3). Во второй партии превосходство Свитолиной было явным.
Матч продолжался 1 час 45 минут.
Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина обыграла в 1/8 финала турнира сильнейшую теннисистку мира на данный момент согласно рейтингу WTA Анжелик Кербер из Германии со счетом 6:4, 7:5.
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