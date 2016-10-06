Олимпиада-2018: украинский биатлон перешел на европейский стандарт

Отныне тренировки украинских спортсменов будут проходить на лучших европейских и мировых трассах, а не на российских, как это было раньше. Генеральным спонсором Федерации биатлона Украины стала "Перша приватна броварня" (ППБ). Компания подписала с Федерацией двухлетний контракт. По словам Владимира Брынзака, президента Федерации биатлона Украины, вице-президента НОК Украины, "Перша приватна броварня" работает с биатлонистами уже четыре года, однако впервые удалось запланировать такое ​​масштабное сотрудничество.

"До сих пор финансирование нашей сборной не давало нам возможности выбирать лучшие тренировочные площадки для спортсменов. Обычно, мы проводили сборы в соседних странах, в частности в России, где тренировочная база была доступной нам финансово, – рассказывает Владимир Брынзак. – Сегодня благодаря "Першій приватній броварні" мы имеем возможность выбирать места для тренировок в Европе, более того мы планируем выйти на лучшие мировые трассы. Главным фактором выбора являются условия подготовки, которые предлагает тренировочный лагерь, а не цена. Кроме того, к подготовке спортсменов мы привлекаем тренеров мирового уровня. Сборная прилагает максимум усилий, чтобы хорошо подготовиться не только к ближайшим чемпионатам мира, но и главное – к зимней Олимпиаде-2018 ".

Андрей Мацола, CEO и основатель "Первой частной пивоварни", считает, что приумножить олимпийский успех 2014 года – вполне реальная задача для наших биатлонистов: "Я верю в украинский биатлон. Сегодня это единственный зимний вид спорта, в котором наши спортсмены получили золотые медали на Олимпиаде за последние 20 лет. Мы гордимся нашими биатлонистами. Сборная очень сильная, но чтобы побеждать в международных соревнованиях, особенно в Олимпийских играх, нужна серьезная подготовка. Не все зависит от самого спортсмена, хотя его настойчивость, жажда победы и талант имеют большое значение. Наши биатлонисты заслуживают европейского уровня подготовки, и компания "Перша приватна броварня" готова обеспечить такой уровень украинской сборной. Наша общая цель сейчас – сделать все возможное, чтобы на зимней Олимпиаде-2018 в Корее мы завоевали рекордное количество призовых мест ".

"Перша приватна броварня" поддерживает украинских биатлонистов с 2012 года. Благодаря этому сотрудничеству Федерация биатлона Украины уже решила значительную часть вопросов по обеспечению лучшего уровня подготовки украинских спортсменов, а также посодействовала популяризации биатлона в стране. Новый этап партнерства с украинской пивоваренной компанией откроет перед отечественными биатлонистами европейские возможности в тренировочном процессе и даст шанс Украине получить больше побед на международных соревнованиях.