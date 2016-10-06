Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира на теннисном турнире в Пекине

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина победила первую ракетку мира немку Анжелик Кербер на турнире China Open в Пекине с призовым фондом в 6 289 521 долларов.

Читайте такжеСвитолина вышла в третий раунд теннисного турнира в ПекинеВ матче 3-го круга турнира Свитолина победила Кербер в двух сетах - 6:4, 7:5. В четвертьфинале украинская теннисистка встретится с австралийкой российского происхождения Дарьей Гавриловой.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Свитолина победила тогдашнюю первую ракетку мира американку Серену Уильямс.