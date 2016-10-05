"Малыши избивали друг друга на глазах у радостных взрослых": Кадыров устроил в Чечне детские бои без правил

Вчера в российском Грозном состоялись бои по смешанным единоборствам (MMA) с участием детей. С критикой этого спортивного мероприятия на своей странице в Instagram выступил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

В трех боях победы одержали сыновья глава Чечни Рамзана Кадырова - 10-летний Ахмад, 9-летний Эли и 8-летний Адам. Поединки проходили накануне 40-летия Рамзана Кадырова.

"Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. <...> Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, не допустимо, а тем более, это нельзя оправдывать", - заявил Емельяненко.

Он также отметил, что поединки транслировались на российском федеральном телеканале "Матч! Боец".

"Также для меня непонятно, почему телеканал "Матч! Боец" показывает в прямом эфире детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?!", - написал знаменитый в прошлом боец ММА.

"Меня очень сильно возмущает, тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечни, Рамзан Кадыров. Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет?", - добавил Емельяненко.

Отметим, что вчера Рамзан Кадыров похвастался в социальных сетях победой своего сына Ахмада в одном из боев нокаутом за 14 секунд.