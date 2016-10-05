Пловчиха Зевина завоевала серебро и бронзу во второй день этапа Кубка мира в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился 5-й этап Кубка мира по плаванию, ге во второй день соревнований украинка Дарья Зевина завоевала серебро и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

На дистанции 100 метров на спине украинка показала результат 56.91 секунды.

Она на 0,35 секунды отстала от олимпийской чемпионки Рио-2016 Катинки Хоссу, которая выиграла заплыв.

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В свою. очередь, дистанцию на 400 метров вольным стилем Зевина преодолела за 4 минуты 08.50 секунды. Здесь она финишировала на 3-м месте. Зевина отстала от Хоссу и китаянки Фанг И, финишировавшей второй.

Как сообщал УНИАН, накануне Зевина выиграла золото и серебро этапа КМ в Дубаи.

Турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах 4-5 октября.