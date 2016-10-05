Мужская и женская сборные Украины по шашкам завоевали серебро чемпионата Европы в блице

В Таллине состоялся блиц-турнир чемпионата Европы по шашкам, где мужская и женская сборные Украины завоевали серебрянные медали, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

Наша женская команда уверенно лидировали за 2 тура до окончания, опережая соперниц на 2 очка, и имея 100-процентный результат. Однако, в матче предпоследнего тура полячки догнали наших женщин, которые "дрогнули" в матче с латышками. В последнем туре не совладав с нервами украинки уступили и в очной встрече полькам - и, в результате, завоевали серебро.

В итоговой турнирной таблице у сборной Польши 10 очков, Украины- 8, Латвии - 7.

В мужском турнире победу одержала сборная России - 17 очков. У команд Украины и Латвии по 14 баллов. Наши шашисты опередили соперников по дополнительным показателям.