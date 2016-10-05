Украинка впервые завоевала "золото" чемпионата мира по тхэквондо в разделе пхумсе

В Лиме (Перу) завершился чемпионат мира по тхэквондо ВТФ в разделе пумсэ, золото которого завоевала украинка Анна Борисенко, сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо Украины.

Наша спортсменка стала сильнейшей в индивидуальном фристайле в возрастной категории до 17 лет. Получив от судей высокие оценки, Анна обошла соперниц из Дании, а также Турции и Канады, которые заняли, соответственно, второе и третьи места.

Тренером украинки является Александр Емельяненко.

Чемпионат мира в Перу собрал рекордное количество спортсменов и стран. За медали соревновались 760 мастеров пумсэ из 55 стран мира, которые приняли участие в розыгрыше 36 комплектов наград.