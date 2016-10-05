Свитолина вышла в третий раунд теннисного турнира в Пекине

В Пекине завершился матч 2-го круга теннисного турнира China Open (категори: Premier Mandatory), в котором украинка Элина Свитолина обыграла немку Сабин Лисицки, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился в двух сетах - 6:4, 6:4.

На старте поединка соперницы обменялись брейками - Лисицки первой вышла вперед, но не удержала преимущество. Без брейк-поинтов игра продолжалась до седьмого гейма, когда возможность сделать брейк появилась у Свитолиной. Элина реализовала этот брейк-поинт и довела сет до победы.

Во второй партии украинка сразу же завладела инициативой, поведя в счете 4:1. Сопернице удалось отыграть один брейк, но тут же Лисицки потеряла еще один гейм на своей подаче. Впрочем, добраться до матчболов Элина не смогла - еще один брейк сделала немка и поединок продолжился. Подавая на победу во второй раз, Свитолиной понадобилось три матчбола, чтобы оформить путевку в третий круг турнира.

В 1/8 финала наша теннисистка сыграет с победительницей встречи первой ракетки мира Анжелик Кербер (Германия) против Барборы Стрыцовой (Чехия).