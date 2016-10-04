Украинка Зевина завоевала золото и серебро на Кубке мира по плаванию в Дубае

Украинская пловчиха Дарья Зевина выиграла две медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит 4-5 октября в Дубае.

В дисциплине 200 метров на спине она завоевала золото, преодолев дистанцию за 2:00.97 и опередив трехкратную олимпийскую чемпионку Катинку Хоссу из Венгрии почти на четыре секунды. Этот результат мог бы позволить Зевиной стать олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро.

В заплыве 50 метров на спине Зевина завоевала серебро, уступив Хоссу 0,22 секунды.

Еще один представитель Украины на соревнованиях 17-летний Андрей Хлопцов пробился в два финала, но не смог завоевать в них медалей.