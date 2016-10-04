Четверо украинцев выступят в финале Кубке мира по пулевой стрельбе

В финале Кубка мира по пулевой стрельбе Украину представят 4 спортсмена, которые завоевали это право по специальному рейтингу Международной федерации стрельбы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Всего на турнире будет разыграно 10 комплектов наград в олимпийских дисциплинах.

Украину на соревнованиях будут представлять олимпийская чемпионка Елена Костевич серебряный призер Игр Сергей Кулиш, чемпионы Европы и призеры Кубков мира Олег Омельчука и Олег Царьков.

Следует отметить, что в свое время обладателями Кубка мира становились и Елена Костевич и Олег Омельчук.

Соревнования в итальянском городе Болонья продлятся с 5 по 9 октября.