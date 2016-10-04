Четверо украинцев выступят в финале Кубке мира по пулевой стрельбе
17:30, 04 октября 2016Другое
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5 октября в итальянском городе Болонья стартует финал Кубка мира по пулевой стрельбе.
Костевич сразится в финале Кубка мира / ipukr.com
В финале Кубка мира по пулевой стрельбе Украину представят 4 спортсмена, которые завоевали это право по специальному рейтингу Международной федерации стрельбы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Всего на турнире будет разыграно 10 комплектов наград в олимпийских дисциплинах.
Украину на соревнованиях будут представлять олимпийская чемпионка Елена Костевич серебряный призер Игр Сергей Кулиш, чемпионы Европы и призеры Кубков мира Олег Омельчука и Олег Царьков.
Следует отметить, что в свое время обладателями Кубка мира становились и Елена Костевич и Олег Омельчук.
Соревнования в итальянском городе Болонья продлятся с 5 по 9 октября.
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