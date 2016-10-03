Ризатдинова стала лучшей спортсменкой Украины в сентябре
14:29, 03 октября 2016Другое
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Наставник украинской гимнастки Ирина Блохина названа лучшим тренером месяца.
Reuters
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины признал гимнастку Анну Ризатдинову лучшей спортсменкой сентября, сообщает официальный сайт организации.
Ирина Блохина, котоаря является наставником грации, названа лучшим тренером месяца.
В сентябре Ризатдинова принимала участие в неофициальном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Там украинка заняла второе место в соревнованиях по индивидуальному многоборью, а также третье место в командном первенстве.
Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.
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