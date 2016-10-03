Ризатдинова стала лучшей спортсменкой Украины в сентябре

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины признал гимнастку Анну Ризатдинову лучшей спортсменкой сентября, сообщает официальный сайт организации.

Ирина Блохина, котоаря является наставником грации, названа лучшим тренером месяца.

В сентябре Ризатдинова принимала участие в неофициальном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Там украинка заняла второе место в соревнованиях по индивидуальному многоборью, а также третье место в командном первенстве.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.