Свитолина начала с победы теннисный турнир China Open в Пекине

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Пекине China Open с призовым фондом в 5,424,394 долларов.

В первом раунде украинка в двух сетах победила немку Татьяну Марию - 6:2, 6:2. Таким образом, Свитолина третий год подряд стартовала с победы в этом турнире.

На следующем этапе China Open Свитолина встретится с другой немкой Сабин Лисицки. Победительница этой дуэли имеет высокие шансы встретиться в третьем раунде с первой ракеткой мира Анжелик Кербер.