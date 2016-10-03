Свитолина начала с победы теннисный турнир China Open в Пекине
12:41, 03 октября 2016Другое
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В первом раунде соревнований первая ракетка Украины обыграла немку Татьяна Мария.
Свитолина вышла в третий раунд турнира в Пекине / btu.org.ua
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Пекине China Open с призовым фондом в 5,424,394 долларов.
В первом раунде украинка в двух сетах победила немку Татьяну Марию - 6:2, 6:2. Таким образом, Свитолина третий год подряд стартовала с победы в этом турнире.
На следующем этапе China Open Свитолина встретится с другой немкой Сабин Лисицки. Победительница этой дуэли имеет высокие шансы встретиться в третьем раунде с первой ракеткой мира Анжелик Кербер.
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