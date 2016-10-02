Сборная Аргентины обыграла Россию в финале чемпионата мира по футзалу

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футзалу, который завершился в Колумбии. В финальном матче аргентинцы победили сборную России со счетом 5:4.

Сборная России забила первый гол в матче, но уже спустя минуту Аргентина сделала счет 1:1. Решающие голы финала были забиты в начале второй половины игры, когда южноамериканцы повели со счетом 4:2.

Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: Эдер Лима (16, 21, 40), Лысков (39) – А. Вапораки (17), Куссолино (20), Бранди (22, 23), К. Вапораки (38).

Победа на чемпионате мира стала первой в истории сборной Аргентины.

Напомним, именно Аргентина выбила Украину из турнира на стадии 1/8 финала, победив в овертайме со счетом 1:0.