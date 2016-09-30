Козлова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) закончился первый полуфинальный матч теннисного турнира Tashkent Open, в котором украинка Екатерина Козлова уступила Катерине Плишковой из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:7, 0:6.

Украинка, занимающая 98-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации, на равных провела первый сет с 100-й ракеткой мира, но дрогнула в решающий момент, на тай-брейке. В решающем 13-м гейме она выиграла лишь два розыгрыша мяча - 2:7.

Видимо, этот момент сильно надломил Козлову психологически, которая в дальнейшем не смогла выиграть ни одного гейма. Вторую партию, а вместе с ней и матч, Плишкова выиграла всухую.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в турнире на стадии 1/4 финала выбыла еще одна украинка Леся Цуренко.

Турнир в Ташкенте проходит с 25 сентября по 1 октября.