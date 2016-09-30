"Мотор" проиграл матч 2-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов

В Бухаресте состоялся матч 2-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором румынское "Динамо" принимало запорожский "Мотор" и выиграло со счетом 35:31, сообщает официальный сайт турнира.

Румынская команда имела преимущество на протяжении всего матча и выиграла первый тайм с разницей в два гола - 15:13. После перерыва "Динамо" продолжало наращивать свой перевес, доведя его до итоговых "+4".

Лучшим бомбардиром в составе украинской команды в этом матче стал российский легионер Игорь Сорока - 8 голов. По 7 точных бросков на счету литовца Айденаса Малашинскаса и еще одного россиянина Сергея Шельменко.

Как сообщал УНИАН. в первом туре ЛЧ сезона 2016/17 "Мотор" сыграл вничью с французским "Нантом" - 26:26. Команда делит 3-5-е места в турнирной таблице Группы D.