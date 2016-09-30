Рим отозвал заявку на проведение Олимпийских игр 2024 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Поддержка решения мэра Вирджинии Раджи прошла легко, потому что в совете большинство имеет популистское «Движение пяти звезд», которое представляет и она сама: за это проголосовали 30 депутатов, против были 12.

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Раджи, которая была избрана мэром Рима в июне, заявляла, что выступает против заявки из-за значительных затрат на проведение игр и опасения относительно коррупции вокруг них.

Таким образом, среди городов-кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года остаются Лос-Анджелес в США, а также столицы Франции - Париж и Венгрии - Будапешт.

Напомним, в сентябре 2015 года власти Рима подали заявку на участие в борьбе за право проведения Олимпийских Игр-2024.

Решение о месте проведения Игр-2024 МОК примет в 2017 году.