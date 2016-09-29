У России отобрали право на проведение международных лыжных соревнований

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле исключены из календаря соревнований на сезон 2016/17, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Это решение было принято на сессии организации в Цюрихе. Причиной послужило невыполнение организаторами соревнований требований FIS, а также несвоевременная выплата спортсменам призовых за участие в российских этапах в минувшем году.

В 2016 году этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле среди мужчин и женщин должны были пройти 10–11 декабря.

Информацию о новом месте проведения соревнований FIS сообщит позднее.