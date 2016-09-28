Цуренко и Козлова вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) завершились матчи 1/8 финала теннисного турнира Tashkent Open WTA Championships, в которых свои победы одержали украинки Леся Цуренко и Екатерина Козлова, сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко сумела сломить сопротивление представительницы Турции Ипек Сойлу. Украинка легко выиграла первую партию, отдав сопернице всего один гейм. После этого турчанка внезапно ускорила темп игры и сумела добиться успеха во втором сете. Тем не менее, третья решающая партия также завершилась разгромом Сойлу, как и первая - 6:1, 3:6, 6:1.

В свою очередь Козлова играла против Софии Шапатавы из Грузии и не испытала никаких проблем в первой партии, выиграв ее со счетом 6:2. А вот во втором сете, при счете 4:2, наша спортсменка неожиданно проиграла гейм на своей подаче, после чего грузинка и вовсе сумела сравнять счет (4:4). Впрочем, в самой концовке сета, при счете 5:5, украинка сумела выиграть два гейма подряд. Сначала на своей, а потом и на чужой подаче - 6:2, 7:5.

Матчи 1/4 финала турнира в Ташкенте состоятся 29 сентября.