Бубка засомневался, что ВАДА правильно тратит деньги на борьбу с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) теряет доверие спортсменов из-за того, что СМИ все чаще выявляют нарушение антидопинговых правил. Так считает член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Последние события показали, что, несмотря на ежегодные расходы в размере 30 миллионов долларов со стороны ВАДА и более 300 тысяч ежегодных антидопинговых тестов, в среднем 0,5 процента выявляют положительные случаи, что дает повод поднять вопрос о эффективности антидопинговой борьбы.

Большинство случаев выявляются полицией, информаторами или средствами массовой информации, что показывает, что много денег и усилий, вероятно, не тратятся правильно. Это приводит к отсутствию доверия со стороны чистых спортсменов к WADA в качестве организации, ответственной за борьбу с допингом", - сказал Бубка в интервью Inside the Games.

Напомним, недавно хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА, в которых говорится о спортсменах, принимавших запрещенные препараты по терапевтическим исключениям.

Также добавим, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ВАДА раскритиковала МОК за допуск сборной России к Играм-2016 после того, как стало известно о создании в РФ государственной системы, поощрявшей употребление спортсменами допинга.

Вместе с тем, по информации одного из спортивных чиновников РФ, во время заседания исполкома МОК накануне Игр-2016 Бубка не поддерживал дисквалификацию России.