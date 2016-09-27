Женская сборная Украины по волейболу проведет домашний матч плей-офф квалификации Евро с Испанией в Южном

Первый матч 3-го раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2017 со сборной Испании женская сборная Украины сыграет 1 октября в Южном, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Начало игры в 15.45.

Дату и место проведения ответного матча Европейская конфедерация волейбола еще не обнародовала. Срок проведения 3-го раунда отбора - 1-9 октября.

Также за путевки в финальную часть Евро-2017 сыграют: Чехия – Словакия, Румыния - Венгрия.

Система определения лучшей команды в паре такова: при счете 3:0 и 3:1 команде, которая выиграла матч, начисляется 3 очка, проигравшей - 0, при счете 3:2 - 2 очка и 1 очко соответственно. Очки суммируются, и только в случае их равенства у соперников, назначается «золотой сет» до 15 очков.

Женская сборная Украины в отборе к чемпионату Европы-2017 заняла 2-е место в Группе А, выиграв по два матча у команд Австрии и Латвии и дважды уступив Италии. Команда вышла в плей-офф раунд, где оспорит непосредственно путевку на чемпионат Европы.

В свою очередь, мужчкая сборная Украины в квалификационном турнире заняла 3-е место в Группе С дважды обыграв команду Молдавии и уступив по два раза командам Бельгии и Греции. Украинцы потеряли шансы попасть в финальный турнир.

Чемпионат Европы-2017 среди женских команд пройдет в Азербайджане и Грузии в сентябре-октябре.