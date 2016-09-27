Украинская теннисистка Заневская променяла гражданство на бельгийское

5-я ракетка Украины Марина Заневская приняла гражданство Бельгии, сообщает ТСН Проспорт.

23-летняя спортсменка завершила необходимую процедуру.

С 2017-го года она будет выступать на международных турнирах под флагом Бельгии. Также она сможет выступать в составе сборной Бельгии в Кубке Федерации. За украинскую команду Заневская в этом турнире не играла ни разу.

С 2008 года Заневская живет и тренируется в Бельгии. "Я бы хотела поблагодарить от чистого сердца своих любимых украинских фанатов, которые меня поддерживали и болели за меня на протяжении всех этих лет. Я надеюсь вы сможете понять мой выбор и порадоваться за меня, и я буду продолжать получать вашу поддержку в любом случае, ведь для меня это очень ценно и важно. Для вас я навсегда останусь украинской бельгийкой", - прокомментировала теннисистка.

Заневская занимает 151-е место в рейтинге WTA. На прошлой неделе она выиграла турнир ITF в Сен-Мало (Франция).