Козлова и Цуренко вышли во второй круг турнира в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) завершились матчи первого круга теннисного турнира Tashkent Open в которых победы одержали украинки Екатерина Козлова и Леся Цуренко, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Цуренко играла с Евгенией Родиной из России и отдала сопернице только два гейма. За 56 минут украинка успела всухую выиграть первый сет и более чем уверенно взять вторую партию - 6:0, 6:2.

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В свою очередь, Козлова встречалась с Донной Векич из Хорватии и одержала куда более трудную победу. Наша спортсменка уверенно выиграла первый сет, а во втором сумела обыграть соперницу лишь на тай-брейке, в дополнительном 13-м гейме - 6:1, 7:6 (6:3).

Турнир в Ташкенте продлится до 1 октября.