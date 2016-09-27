Свитолина проиграла на теннисном турнире в Китае

В Ухане (Китай) завершился матч 2-го круга теннисного турнира Dongfeng Motor Wuhan Open категории Premier 5, в котором украинка Элина Свитолина проиграла Петре Квитовой из Чехии и завершила борьбу, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это поражение для украинки стало третьим в противостояниях с Квитовой в нынешнем году.

Свитолина уступила сопернице практически без борьбы, выиграв за весь матч лишь четыре гейма - 3:6, 1:6.

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В матче, который продолжался ровно час, наша спортсменка сделала 3 эйса и допустили 1 двойную ошибку. В то же время, она выиграла лишь половину розыгрышей мячей на первой подаче и 42 процента мячей на второй подаче.

При этом, украинка вела в счете в начале матча - 3:1, но затем уступила пять геймов подряд. Во втором гейме украинка также сумела повести в счете 1:0, после чего проиграла шесть геймов подряд.

Свитолина была единственной представительницей Украины в одиночном турнире соревнований в Китае.