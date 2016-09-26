Лучший теннисист Украины Марченко обновил персональный рекорд в рейтинге ATP

Первая ракетка Украины среди мужчин Илья Марченко вошел в Топ-50 рейтинга ATP, новая версия которого была опубликована сегодня на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Марченко вылетел из турнира в Метце уже на втором этапе, но этого хватило ему, чтобы подняться на 49-ю строчку. Эта позиция является рекордной для 29-летнего спортсмена.

Отметим, что в Топ-100 рейтинга находится еще один украинец Александр Долгополов, занимающий 59-е место.

В верхушке рейтинга изменений не произошло. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, за которым следуют британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль и японец Кеи Нисикори.