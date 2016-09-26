Лучший теннисист Украины Марченко обновил персональный рекорд в рейтинге ATP
14:21, 26 сентября 2016Другое
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Украинский теннисист впервые попал на 49-ю строчку мирового рейтинга.
Reuters
Первая ракетка Украины среди мужчин Илья Марченко вошел в Топ-50 рейтинга ATP, новая версия которого была опубликована сегодня на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Марченко вылетел из турнира в Метце уже на втором этапе, но этого хватило ему, чтобы подняться на 49-ю строчку. Эта позиция является рекордной для 29-летнего спортсмена.
Отметим, что в Топ-100 рейтинга находится еще один украинец Александр Долгополов, занимающий 59-е место.
В верхушке рейтинга изменений не произошло. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, за которым следуют британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль и японец Кеи Нисикори.
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