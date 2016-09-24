Цуренко выиграла престижный теннисный турнир в Китае

В Гуанчжоу (Китай) завершился финальный матч теннисного турнира Guangzhou International Women's Open (WTA), в котором украинка Леся Цуренко обыграла Елену Янкович из Сербии, сообщает официальный сайт WTA.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Игра, продолжавшаяся почти два с половиной часа (2 часа 25 минут 22 секунды по официальному хронометражу), проходила в приблизительно равной борьбе, где преимущество попеременно переходило от одной соперницы к другой. Решающии стал гейм на подаче Янкович при счете 4:4 в третьей партии, когда украинка сумела сделать "брейк", а затем уверенно выиграла следующий гейм на своей подаче.

Для Леси Цуренко это был второй финал на турнирах WTA в карьере. Впервые сыграть в решающем матче в туре украинке удалось в прошлом году - наша теннисистка обыграла в борьбе за титул в Стамбуле Урсулу Радваньску.

Таким образом, теперь на счету Цуренко два титула соревнований Женской теннисной ассоциации.

В свою очередь, на соревнованиях в Токио Pan Pacific Open другая украинка Элина Свитолина сегодня проводила матч полуфинала против Наоми Осака (Япония) и уступила, разгромив оппонентку в первом сете, но проиграв два последующих - 6:1, 2:6, 3:6.

Финал турнира в Токио состоится в воскресенье, 25 сентября.