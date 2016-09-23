Цуренко вышла в финал турнира WTA, Свитолина обыграла победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в полуфинал

В Гуанчжоу (Китай) и Токия (Япония) завершились матчи теннисных турниров с участием украинских спортсменов, где победы одержали Леся Цуренко и Элина Свитолина, сообщает Большой теннис Украины.

На турнире Guangzhou International Women's Open (категория International) Цуренко обыграла Анетт Контавейт (Эстония) со счетом 6-4 6-2.

Сразу три брейкпоинта на старте поединка было у нашей теннисистки, однако Контавейт этот гейм защитила. Тем не менее, эстонка проиграла на следующей своей подаче. Контавейт удалось сравнять счет (4-4), когда Цуренко всухую отдала гейм. А затем укрианка "под ноль" сделала второй брейк в этой партии. Три сетбола понадобилось нашей спортсменке, чтобы завершить сет. А во второй партии Леся сразу же повела с двойным брейком и сумела удержать преимущество до конца встречи.

В финале соревнований украинка сыграет с действующей чемпионкой турнира Еленой Янкович (Сербия). Второй сеяной Янкович (37-я ракетка мира) нелегко пришлось в полуфинале против Аны Конюх: 7-5 7-6. Ранее Цуренко только один раз встречалась с сербкой на корте: в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе, когда украинке пришлось досрочно завершить матч из-за травмы (1-6, 1-4 отказ).

Для Леси Цуренко это второй финал на турнирах WTA в карьере. Впервые сыграть в решающем матче в туре украинке удалось в прошлом году - наша теннисистка обыграла в борьбе за титул в Стамбуле Урсулу Радваньску.

В свою очередь, в Токио Свитолина обыграла действующую чемпионку "Ролан Гарос" Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) со счетом 6-2 4-6 6-3.

Решающий сет теннисистки начали с четырех брейков: дважды Мугуруса выходит вперед и оба раза ей не удается удержать преимущество. Элина первой смогла защитить свою подачу, а затем получила два брейкпоинта. Гарбинье спасает свой гейм и сравнивает счет: 3-3. Свитолина навязывает борьбу в следующем гейме на подаче испанки: Гарбинье отправляет мяч в сетку на втором скрытом матчболе. Украинка уверенно подает на победу и с первого же матчбола выигрывает эту встречу.

В 1/2 финала Элина Свитолина попробует взять реванш у Наоми Осака (Япония) за поражение на Открытом чемпионате Австралии в этом году.

В текущем сезоне Элина Свитолина сыграла в полуфинале турнира в Дубае, дошла до финала в Нью-Хейвене и выиграла титул в Куала-Лумпуре.