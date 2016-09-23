Сборная Украины проиграла Аргентине в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

В Букараманге (Колумбия) состоялся матч первого раунда плей-офф - 1/8 финала - чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины противостояла команде Аргентины и проиграла со счетом 0:1, сообщает официальный сайт турнира.

Единственный гол был забит в середине второго тайма.

Команды приблизительно равного уровня играли преимущественно осторожно, делая ставку на контратаку и сосредоточиваясь, в основном, на игре в обороне. А единственный голевой момент случился в середине второго тайма. На 49-й минуте Леандро Гуззолино точно пробил по воротам украинцев - 0:1.

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Таким образом, наша команда выбыла из борьбы на ЧМ пройдя групповой этап, но не сумев преодолеть первый раунд плей-офф.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по мини-футболу (футзалу) проходит в Колумбии с 10 сентября по 1 октября.