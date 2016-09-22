"Мотор" сыграл вничью в стартовом матче гандбольной Лиге чемпионов с французским "Нантом"

В Харькове завершился матч 1-го тура гандбольной Лиги чемпионов, в котором запорожский "Мотор" принимал французский "Нант" и сыграл вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 26:26.

Украинцы на равных действовали с соперником на протяжени практически всего матча. Первый тайм завершился с символическим преимуществом гостей в один мяч - 15:16.

А после перерыва игроки "Мотора" сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Свое преимущество они удерживали вплоть до последней минуты игры. Но, заключительная атака французов оказалась результативной, а ответная атака хозяев площадки, у которых оставалось около 30 секунд, успехом не увенчалась.

Самым результативным игроком в составе "Мотора" в этом матче был Станислав Жуков, на счету которого 5 голов. По 4 точных бросках на счету Юрия Кубатько и легионеров Бориса Пуховского (Беларусь) и Глеба Калараша (Россия).

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Мотор" проведет ровно через неделю, 29 сентября в столице Румынии - против "Динамо" (Бухарест).