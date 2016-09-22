Свитолина стала четвертьфиналисткой престижного теннисного турнира в Японии

В Токио (Япония) состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $885,5 тыс. долларов, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Анастасию Павлюченкову из Росии, сообщает официальный сайт WTA.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.

Соперницы на равных провели первый сет, но на тай-брейке сильнее была все-таки украинка - 7:5. Во втором сете наша спортсменка сумела сделать "лишний" брейк и выиграла со счетом 6:4.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с Гарбинье Мугуруса из Испании, которая посеяна на этом турнире под 1-м номером (3-й номер мирового рейтинга).

Ранее в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу вышла Леся Цуренко.