Свитолина стала четвертьфиналисткой престижного теннисного турнира в Японии
17:06, 22 сентября 2016Другое
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Украинка обыграла на турнире в Токио россиянку Павлюченкову.
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Токио / btu.org.ua
В Токио (Япония) состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $885,5 тыс. долларов, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Анастасию Павлюченкову из Росии, сообщает официальный сайт WTA.
Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.
Соперницы на равных провели первый сет, но на тай-брейке сильнее была все-таки украинка - 7:5. Во втором сете наша спортсменка сумела сделать "лишний" брейк и выиграла со счетом 6:4.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с Гарбинье Мугуруса из Испании, которая посеяна на этом турнире под 1-м номером (3-й номер мирового рейтинга).
Ранее в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу вышла Леся Цуренко.
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