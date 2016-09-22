Украинка Цуренко впервые в сезоне вышла в полуфинал теннисного турнира в Гуанчжоу

В Гуанчжоу (Китай) состоялись матчи 1/4 финала теннисного турнира Guangzhou International Women's Open (категория: International), в одном из которых украинка Леся Цуренко обыграла Элисон Риск из США и впервые в нынешнем сезоне вышла в полуфинал соревнования WTA, сообщает Большой теннис Украины.

Маьч завершился со счетом 3-6 6-4 6-0.

Около двух часов понадобилось нашей теннисистке, чтобы оформить первую в этом сезоне путевку в полуфинал турнира WTA. В стартовом сете Цуренко удалось сократить отрыв с 0-4 до 3-4, но далее три гейма подряд выиграла соперница. Девушки обменялись брейками в начале второй партии и у Риск было два брейкпоинта, чтобы выйти вперед. Цуренко подачу сохранила (3-3), а затем сама сделала решающий брейк в этом сете. Ни одного гейма не отдала Леся в третьей партии, что и принесло ей победу над пятой ракеткой турнира.

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В 1/2 финала украинка встретится с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария) - Анетт Контавейт (Эстония). Ни с одной из этих теннисисток Цуренко ранее не играла.

Как сообщал УНИАН, турнир в Гуанчжоу продлится до 25 сентября.