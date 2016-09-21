Цуренко вышла в четвертьфиналы теннисного турнира в китайском Гуанчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в китайском Гуанчжоу, сообщает Большой теннис Украины.

На турнире Guangzhou International Women's Open (категория International) в матче второго раунда Леся Цуренко была значительно сильнее Нигины Абдураимовой (Узбекистан). Матч завершился со счетом 6:2, 6:2.

Наша теннисистка не дала сопернице заработать ни одного брейк-поинта, а сама реализовала 4 возможности из 7. Для победы Цуренко хватило одного часа. В четвертьфинале Леся сыграет с победительницей матча Ольга Говорцова (Беларусь) - Элисон Риск (США, 5).

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В свою очередь, на турнире Korea Open Tennis (категория International) в южнокорейском Сеуле Екатерина Козлова проиграла Йоханне Ларссон (Швеция, 2) со счетом 3:6, 6:1, 2:6. Матч продолжался 1 час и 46 минут. Отметим, что в решающей партии у нашей теннисистки не было ни одного брейкпоинта. Всего за матч Ларссон смогла реализовать 7 шансов на брейк из 13, а Козлова - 6 из 10.

Турниры в Азии, проходящие на этой неделе, продлятся до 25 сентября.