Пять кубинских волейболистов осуждены за изнасилование в Финляндии

Суд провинции Пирканмаа на юго-западе Финляндии признал пять кубинских волейболистов виновными в изнасиловании гражданки Финляндии во время турнира Мировой лиги в Тампере, сообщает ВВС.

Четырех спортсменов приговорили к пяти годам заключения, пятый получил 3,5 года тюрьмы. Еще один кубинец был оправдан.

Никто из подсудимых не признавал вину.

В начале июля полиция Финляндии арестовала восьмерых игроков национальной сборной Кубы по волейболу, в том числе капитана команды, после того как женщина пожаловалась на изнасилование в отеле.

Двое из арестованных позже были отпущены. По словам представителя полиции, другие волейболисты команды ничего не знали о случившемся.