Теннисистка Свитолина вышла во второй раунд турнира в Токио
12:52, 20 сентября 2016Другое
354
Украинка обыграла в двух сетах американку Вандевей.
btu.org.ua
В Токио (Япония) завершился матч первого раунда теннисного турнира Toray Pan Pacific Open категории Premier, в котором украинка Элина Свитолина обыграла американку Коко Вандевей, сообщает Большой теннис Украины.
Матч завершился со счетом 6-3 6-4
Украинка владела преимуществом на протяжении всего матча, который продлился чуть более часа. Она выиграла 75 розыгрышей мячей против 63 у соперницы, что в процентном соотношении составляет 54 к 46. Также наша спортсменка гораздо точнее подавала с первого мяча (72% против 49%).
Во втором раунде украинка сыграет с победительницей встречи Андреа Петкович (Германия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 8).
Турнир в столице Японии продлится до 25 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter